حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية. وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء تسود أجواء غائمة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود جو حار في كافة المناطق السهلية والساحلية. ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية.

ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في الجبال.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق الجبلية. بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. ليلا يسود جو منعش ولطيف.

يوم الجمعة، تبقى الأجواء حارة دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بعدة درجات مئوية.

ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية والعالية.