حالة الطقس: أجواء حارة حتى الأحد

تحذر دائرة الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الحشائش والأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق الجبلية. بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. ليلا يسود جو منعش ولطيف.

وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الحشائش والأعشاب الجافة.

وفي يوم الجمعة، تبقى الأجواء حارة دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بعدة درجات مئوية.

ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية والعالية.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفي الطابع وشديد الاعتدال، في ساعات النهار مع جو حار في المناطق الغورية والمنخفضة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستحوم حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة بالعموم تتحول لتصبح مائلة للبرودة في المناطق الجبلية فقط ليلا.