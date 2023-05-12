حالة الطقس: أجواء حارة دون تغير في درجات الحرارة

من المتوقع أن تكون الأجواء حارة دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ولطيفة في ساعات المساء.

تبقى الأجواء، اليوم الجمعة، حارة دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بعدة درجات مئوية. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية والعالية.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفي الطابع وشديد الاعتدال، في ساعات النهار مع جو حار في المناطق الغورية والمنخفضة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستحوم حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام. ويسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة بالعموم تتحول لتصبح مائلة للبرودة في المناطق الجبلية فقط ليلا.

يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.