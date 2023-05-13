حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستحوم حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام. ويسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة بالعموم تتحول لتصبح مائلة للبرودة في المناطق الجبلية فقط ليلا.

يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا وجافا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.