حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا.

ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، حيث تكون الأجواء حارة وجافة.

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

الجو سيكون شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتكون أجواء حارة أقل قوة في المناطق الجبلية، مع ساعات المساء تنكسر الأجواء الحارة بشكل واضح.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة. ويصل الانخفاض إلى أكثر من 8 درجات مئوية دفعة واحدة.

وتسود أجواء معتدلة بالعموم في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. مع المساء والليل يعود الجو منعشا ومائلا للبرودة.

في يوم الجمعة، لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء لطيفة ومعتدلة في ساعات النهار.

وتميل الأجواء للبرودة النسبية والجو المنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.