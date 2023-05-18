حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة حتى السبت

تسود أجواء ربيعية معتدلة بالعموم في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. مع المساء والليل يعود الجو منعشا ومائلا للبرودة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويصل الانخفاض إلى أكثر من 8 درجات مئوية دفعة واحدة.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة بالعموم في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. مع المساء والليل يعود الجو منعشا ومائلا للبرودة.

في يوم الجمعة، لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء لطيفة ومعتدلة في ساعات النهار.

وتميل الأجواء للبرودة النسبية والجو المنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة منخفضة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة جدا في ساعات النهار، بينما يميل الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

أما في يوم الأحد، تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد وبشكل ملموس لتعود الحرارة، وتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار جو معتدل ودافئ تماما حتى في قمم الجبال، بينما تعود الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة إلى شديد الحرارة في ساعات النهار، ولطيفة ومنعشة في ساعات الليل.

الحر الأكبر سيكون من نصيب المناطق الغورية والبحر الميت

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية، بينما تسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

مع المساء والليل يصبح الجو خفيف الظل ومنعش إلى حد بعيد.