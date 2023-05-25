حالة الطقس: أجواء حارة وجافة حتى السبت

تسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما تسود أجواء صيفية عادية في باقي المناطق. مساءا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما تسود أجواء صيفية عادية في باقي المناطق. مساءا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة. مع المساء يصبح الجو لطيفا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا وحارا إلى شديد الحرارة وجافا.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.