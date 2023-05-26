حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو في الليلة المقبلة غائما جزئيا بوجه عام ودافئا، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف وارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا وحارا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا إلى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة حيث تستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يستمر هطول الأمطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي السبت والأحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.