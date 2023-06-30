حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تتوقع الهيئة أن يكون الجو، الليلة المقبلة، غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة، السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو حار نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.