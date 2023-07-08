حالة الطقس: نهارًا يبقى حارًا ومساءً يميل للبرودة

يكون الطقس، اليوم السبت، لطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال، ويبقى حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة.

الأحد: تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة مع البقاء فوق معدلاتها السنوية بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صاف ٍ حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بقليل، ويتواصل الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل، يميل للبرودة قليلاً فوق أعالي الجبال.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل.