حالة الطقس: كتلة هوائية حارة جدا حتى الجمعة

يتوقع الراصد الجوي، أن يطرأ ارتفاع طفي آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، والتي ستصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.وتسود أجواء حارة بالجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية.

تتعرض البلاد بدءا من، اليوم الأربعاء، لكتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار.

وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 إلى 7 درجات مئوية، وقد تستمر لعدة أيام.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

ويتوقع الراصد الجوي، أن يطرأ ارتفاع طفي آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، والتي ستصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية، وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك الحال في المناطق الساحلية.

في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة، وتوقعات بكسر أو ملامسة حاجز 40 مئوية.

وفي يوم الجمعة، تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

الحرارة ستكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

في المناطق الغورية ستكسر الحرارة حاجز 45 مئوية مع جو حارق. مع المساء تنكسر حدة الأجواء الحارة ويبقى الجو لطيفا.