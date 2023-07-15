حالة الطقس: تبقى الأجواء تحت تأثير الموجة الحارة

لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية

تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس، السبت، حارًا إلى حار جدًا بشكل متفاوت، خلال ساعات النهار، ودافئًا خلال ساعات المساء والليل، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4-5 درجات مئوية.

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الأحد: يكون الطقس حارًا بشكل لافت خلال ساعات النهار ودافئًا جدًا خلال ساعات المساء والليل في مختلف المناطق، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية.



الاثنين: لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية، ويتواصل الطقس حارًا بشكل لافت خلال ساعات النهار ودافئًا جدًا خلال ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الثلاثاء: يكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية.

الأربعاء: يتواصل الطقس حارًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية.