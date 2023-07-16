حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الجمعة

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن تستمر البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الجو، اليوم الأحد، شديد الحرارة في معظم المناطق.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية.

في ساعات المساء والليل يعتدل الجو، وتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في الجبال العالية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الإثنين، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة، وتبقى درجات الحرارة تحلق عاليا دون تغير يذكر عليها عن الأيام الفائتة.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية.

الأجواء الأصعب ستشهدها مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث الحرارة عند نهاية الأربعينيات مئوية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والتي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تموز بحدود 6 إلى 8 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة بشكل كبير في الجبال وشديدة الحرارة في المناطق الغورية والسهلية، وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تبقى الأجواء الحارة هي المسيطرة على البلاد مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية نسبيا.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية.

مع المساء تنكسر الموجة الحارة وتتراجع بشكل كبير. وتسود أجواء لطيفة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تستمر الأجواء الحارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ويكون الجو لاهبا وحارا جدا في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت.

مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية العالية تحديدا.

يوم الجمعة، تبقى البلاد تعاني من الموجة الشديدة الحرارة المستمرة منذ أيام طويلة.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

الأجواء الأصعب هي المرتقبة في المناطق الغورية، حيث الحرارة ستكسر حاجز 45 مئوية.