حالة الطقس: أجواء حارة حتى الخميس رغم انخفاض الحرارة

يسود خلال النهار جو صيفي حار في الجبال العالية والمتوسطة، بينما تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية، ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لكن تبقى الأجواء حارة.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو صيفي حار في الجبال العالية والمتوسطة، بينما تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية، ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

نهارا يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة، ليلا يصبح الجو منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى الحرارة دون تغير يذكر وتتمحور حول المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية وأجواء حارة نهارا.

ومع ساعات المساء الأولى تتحول الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار، يصبح منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء الأولى.