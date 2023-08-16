حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

يسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش منذ ساعات مع بعد العصر بقليل.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش منذ ساعات مع بعد العصر بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الخميس، يستمر الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات الظهيرة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويسود جو حارا جدا في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو لطيفا مع نسمات هواء عليلة وجو منعش إلى أبعد الحدود خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

الجو سيكون حارا نهارا ومنعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، ونسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، تبقى الحرارة دون تغير يذكر، وتتمحور حول المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة نهارا وفترة الظهيرة تحديدا، ومع ساعات بعد العصر والمساء تصبح الأجواء معتدلة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود جو حار نسبي إلى حار، في ساعات النهار يصبح منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء الأولى.