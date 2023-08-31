حالة الطقس: أجواء صيفية عادية حتى الإثنين

يسود خلال النهار جو حار، وجو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية بشكل أقل، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر والمساء الأولى.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار، وجو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية بشكل أقل، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر والمساء الأولى.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو حار نسبي في ساعات النهار خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة، بينما يسود جو حار جدا في الأغوار.

ويصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق خاصة في المناطق الجبلية في المساء والليل، مع لمسة خفيفة من البرودة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من المعدل السنوي العام، بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة وما بعدها فقط، ويصبح الجو منعشا ولطيفا تحديدا في المناطق الجبلية مع ساعات المساء.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويسود خلال النهار جو صيفي عادي، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

وخلال ساعات المساء تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

في فترة الظهيرة يسود جو حار نسبي، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا.