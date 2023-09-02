حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها السنوية العامة. الطقس صيفي عادي نهارًا ولطيفًا في ساعات المساء.

تبقى درجات الحرارة، اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذه الأوقات من السنة، والطقس يبقى حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء ويميل قليلاً للبرودة ليلاً فوق أعالي الجبال.

الأحد: يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها السنوية العامة، ويبقى الطقس صيفيًا عاديًا حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال ليلاً.

الاثنين: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبياً إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل آخر بحدود درجتين مئويتين على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود ثلاث درجات مئوية، ويستمر الطقس حارًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء والليل.