حالة الطقس: ارتفاع متدرج على الحرارة حتى الخميس

تسود خلال النهار أجواء صيفية عادية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، وخلال ساعات المساء تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة ومائلة قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، وخلال ساعات المساء تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين.

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو، يوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة يشكل كبير، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا ولاهب في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.