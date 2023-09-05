حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تسود خلال النهار أجواء حارة بشكل كبير، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات ما بعد العصر بقليل.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة بشكل كبير، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات ما بعد العصر بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات ما بعد العصر بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا ولاهب في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات ما بعد العصر بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة بما في ذلك المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا وحارق في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية الشمالية، بينما يسود جو لطيف في المساء والليل.

في يوم السبت، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة القوية وتراوح الحرارة رحلتها المرتفعة.

ويبقى الجو شديد الحرارة مع قيم تصل إلى نهاية الثلاثينيات مئوية في الجبال العالية والمتوسطة، وحول مطلع الأربعين مئوية في المناطق السهلية، وفي النصف الثاني من الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت، في ساعات المساء تنكسر الموجة الحارة القوية ويصبح الجو لطيفا ومنعشا.