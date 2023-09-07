حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى السبت

يسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا ولاهب في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.

يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا ولاهب في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات مع بعد العصر بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار إلى شديد الحرارة بما في ذلك المناطق السهلية، ويسود جو حار جدا وحارق في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية الشمالية، بينما يسود جو لطيف في المساء والليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة القوية، وتراوح الحرارة رحلتها المرتفعة.

ويبقى الجو شديد الحرارة مع قيم تصل إلى نهاية الثلاثينيات مئوية في الجبال العالية والمتوسطة، وحول مطلع الأربعين مئوية في المناطق السهلية، وفي النصف الثاني من الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت، في ساعات المساء تنكسر الموجة الحارة القوية ويصبح الجو لطيفا ومنعشا.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة، لتعود وتحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

نهارا تسود أجواء صيفية عادية، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقي وتحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

نهارا تسود أجواء صيفية عادية، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجو حارة في المناطق السهلية والجبيلية، وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت، وكذلك في المناطق السهلية، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات المساء الأولى.