حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة

تسود أجواء شديدة الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتبقى الأجواء خريفية ذات طابع صيفي.

وتسود أجواء شديدة الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو خريفي معتدل نهارا مع كميات من السحب المتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء خريفية معتدلة تماما، مع كميات من السحب العالية. مع المساء والليل يصبح الجو ظريفا ولطيفا ومنعشا.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية بامتياز مع كميات من السحب العالية.

مع المساء والليل يصبح الجو ظريفا ولطيفا ومنعشا، ويميل للبرودة النسبية في المناطق الجبلية العالية.