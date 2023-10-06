حالة الطقس: أجواء خريفية وغائمة

تسود الجو اليوم، الجمعة، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تسود الجو اليوم، الجمعة، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئيا إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصبح أعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.