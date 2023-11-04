حالة الطقس: أجواء دافئة تنخفض مساءً

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة والطقس يبقى حارًا نسبيًا خاصة خلال منتصف النهار مع ظهور سحب عالية ويميل للبرودة نسبيًا مساء خاصة في المناطق الجبلية.

يبقى الطقس صافيًا بوجهٍ عام اليوم، السبت، وحارًا نسبيًا خلال ساعات النهار في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال، وترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4-5 درجات مئوية.

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الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود4-5 درجات، والطقس يبقى حارًا نسبيًا خاصة خلال منتصف النهار مع ظهور السحب العالية، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

الاثنين: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها بحدود 3-4 درجات، ويكون الطقس خريفيًا مائلاً للحرارة وصافيًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس صافيًا مع ظهور كميات متفرقة من السحب، دافئًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل وأثناء الصباح الباكر.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلاتها بقليل، والطقس يبقى دافئًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل وأثناء الصباح الباكر.