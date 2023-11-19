حالة الطقس: منخفض جوي بارد وأمطار حتى الإثنين

تسقط الأمطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وتكون الأجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الأجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال المنخفض الجوي يومي الأحد والإثنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وشدة سرعة الرياح.

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في يوم الإثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية في مختلف المناطق، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة، وفرصة لبعض الزخات المطرية. مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق وقت الظهيرة بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. بينما يصبح الجو باردا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.