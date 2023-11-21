حالة الطقس: أجواء خريفية باردة

تبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء خريفية باردة.

وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية في مختلف المناطق، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة، وفرصة لبعض الزخات المطرية. مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق وقت الظهيرة بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. بينما يصبح الجو باردا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل في مختلف المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية غائمة ومعتدلة نسبيا.