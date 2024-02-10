حالة الطقس: أجواء متقلبة لطيفة نسبيًا حتى الأربعاء 

تسود حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي بين لطيفة نسبيًا إلى باردة بشكل لافت مع احتمال هطول أمطار محلية في مناطق متفرقة حتى الأربعاء حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

تنخفض درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار في بعض المناطق، ويكون الطقس باردًا بشكلٍ لافت مساءً وليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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الأحد: يستقر الطقس من جديد وترتفع درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيًا لطيفًا نهاراً في المناطق المنخفضة وباردًا نسبيًا فوق الجبال مع ظهور السحب العالية، وباردًا مساءً وليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر، وتتحول الرياح إلى شرقية جافة معتدلة إلى نشطة السرعة.

الاثنين: يستمر هبوب الرياح الشرقية المعتدلة مع هبات نشطة أحيانًا، ويكون الطقس غائمًا بسحبٍ عالية، ولطيفًا في المناطق المنخفضة وباردًا نسبيًا بفعل الرياح خاصة فوق الجبال، وباردًا صباحًا، مساءً وليلاً في مختلف المناطق.

الثلاثاء: يكون الطقس غائمًا بسحبٍ على ارتفاعات متوسطة وعالية، لطيفًا منتصف النهار في المناطق المنخفضة وباردًا نسبيًا فوق الجبال، وباردًا ليلاً، وخلال ساعات الليل تهب رياح جنوبية غربية نشطة نتيجة اقتراب منخفض جوي من البلاد، يبدأ تأثيره الأربعاء.

الأربعاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتحول الطقس إلى بارد بشكلٍ لافت، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحيانًا، وتهب رياح قوية.