حالة الطقس: أجواء شتوية متقلبة حتى السبت

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة وغائمة نهارا خاصة في المناطق الجبلية، وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتسود أجواء باردة نهارا، وشديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا نهارا، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد.

وفي المساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى البلاد تحت تأثير الاضطرابات الجوية.

وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد على فترات.

ويسود جو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى ضمن المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، وفرصة قائمة لتساقط زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وفي والمساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا.