حالة الطقس: جو معتدل وشديد الدفء نهارا وبارد ليلا

تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات، ليلا تسود أجواء باردة. الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود جو معتدل وشديد الدفء في ساعات النهار، بينما يسود جو حار في الأغوار.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات، ليلا تسود أجواء باردة.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

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وفي يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل مع حرارة هي الأعلى منذ صيف العام الماضي، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما وجزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.