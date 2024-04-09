حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

حذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، اليوم الثلاثاء، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويكون الجو باردا، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الأربعاء، تبقى الحرارة دون تغيير يذكر، وتبقى دون المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء تشبه الشتاء.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، وفرصة قائمة لتساقط زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وفي والمساء تضعف فرصة الأمطار، ويستقر الجو ويبقى باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر مائج.

أما في يوم الخميس، ينحسر المنخفض الجوي مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حول معدلها السنوي العام، حيث يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في ساعات النهار، باردا في ساعات الليل خصوصا فوق المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة ومشمسة بوجه عام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق خاصة الجبلية.