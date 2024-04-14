حالة الطقس: أجواء صيفية متقلبة حتى الجمعة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح الباكر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا باردا نسبيا إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح الباكر.

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ويكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام.

تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا وحارا نسبيا إلى حار وجاف.

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، مع حرارة هي الأعلى منذ صيف العام الماضي.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو صيفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

ليلا تسود أجواء باردة ومنعشة في المناطق الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية.