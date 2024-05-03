حالة الطقس: أجواء مشمسة إلى غائمة ومعتدلة

من المتوقع أن تكون الأجواء اليوم، الجمعة، مشمسة إلى غائمة ومعتدلة نهارا دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد لليوم، الجمعة، أن تكون الأجواء مشمسة إلى غائمة ومعتدلة نهارا دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء منعشة إلى باردة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة تتراوح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة في كافة المناطق.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وفي يوم الأحد، تسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة في كافة المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وفي في المناطق الغورية تسود أجواء حارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق خاصة الجبلية.

أما في يوم الإثنين، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو ربيعيا معتدلا نسبيا وغائما جزئيا، وفرصة لبعض الزخات المطرية.

وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وتسود خلال المساء أجواء باردة في كافة المناطق وخاصة الجبلية.