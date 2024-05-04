حالة الطقس: مشمس إلى غائم جزئيا

تبقى الأجواء السبت بين مشمسة إلى غائمة جزئيًا على أن تتأثر البلاد، الأحد والإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار بين خفيفة إلى شديدة قبل أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الثلاثاء والأربعاء.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتبقى حول معدلاتها، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى مشمس، ومعتدلاً في المناطق الجبلية مائلاً للحرارة في بقية المناطق نهارًا، وباردًا نسبيًا مع هبوب رياح نشطة ليلاً.

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الأحد: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومائلاً للبرودة فوق الجبال ومعتدلاً في بقية المناطق نهارًا، وتنشط الرياح وتسقط أمطار خفيفة في شمال البلاد على فترات، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال غرب سورية، وتشتد الأمطار في شمال البلاد، وتنتشر بعد منتصف الليل إلى المناطق الوسطى، وتهب رياح نشطة مع هبات قوية أحيانًا.

الإثنين: يستمر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح دون معدلاتها بحدود 7-9 درجات، ويكون الطقس باردًا نسبيًا نهارًا، وتسقط الأمطار في شمال البلاد، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وتسقط في وسط وأجزاء من جنوب البلاد أمطار متفرقة، وتتراجع الهطولات بعد الظهر وتتوقف تدريجيا.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تقترب درجات الحرارة من معدلاتها العامة، ويكون الطقس مشمسًا ومعتدلا في الجبال وحارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة فوق الجبال ليلاً.