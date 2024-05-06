حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا باردا نسبيا نهارا باردا في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

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يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، وفي ساعات الصباح فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من المعدل العام.

وتسود خلال النهار أجواء ربيعية معتدلة في كافة المناطق. أما في المناطق الغورية فتسود أجواء صيفية حارة، ليلا تسود أجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية، وتسود أجواء باردة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة بما في ذلك في المناطق الجبلية.

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية والبحر الميت، ليلا تسود أجواء باردة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية، وتنخفض الحرارة بشكل واضح.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديد الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

تتأثر البلاد بموجة حارة إلى شديدة الحر، في يوم الجمعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة مع حرارة تتراوح بين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة لكن الحرارة ستبقى مرتفعة نسبيا.