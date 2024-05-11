حالة الطقس: انحسار الحارة لتصبح حول معدلاتها

تنحسر الأجواء الحارة وتتحول إلى معتدلة غائمة جزئيًا مع احتمال رذاذ خفيف بدء من مساء الأحد

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها، حيث تنحسر الأجواء الحارة وتتحول إلى غائمة جزئيًا ومعتدلة نهارًا، باردًا خاصة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية بحدود 3-4 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار مع احتمال سقوط رذاذ في الساحل وشمال البلاد، وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس رطبًا وباردًا، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة.

الاثنين: توالي درجات الحرارة هبوطها حيث تصبح دون معدلاتها السنوية بحدود 5 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا نهارًا، وتسقط أمطار خفيفة في العديد من المناطق الشمالية والوسطى، ويتحول الطقس إلى بارد مع احتمال سقوط رذاذ مساءً وليلاً.

الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار وباردًا خاصة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار وباردًا خاصة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.