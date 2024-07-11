حالة الطقس: الموجة الحارة تستمر حتى الأسبوع المقبل

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، اليوم الخميس، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام حوالي 6 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وخماسينية وشديدة الجفاف في معظم المناطق.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة، لكن الحرارة ستبقى مرتفعة إلى حد كبير.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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في يوم الجمعة، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة القوية، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة مع حرارة تصل إلى بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة، لكن الحرارة ستبقى مرتفعة إلى حد كبير خاصة على طول السواحل والمناطق السهلية والغورية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، ومنعشاً في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.