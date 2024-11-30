حالة الطقس: أجواء مشمسة دافئة نهارًا حتى الأربعاء

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والأجواء عمومًا مشمسة حتى الأربعاء حيث تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة في شمال ووسط البلاد.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس صافيًا مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، ولطيفًا أثناء ساعات النهار، باردًا في المساء والليل.

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الأحد: يبدأ كانون الأول/ ديسمبر بطقسٍ مشمس والأجواء تكون دافئة نسبيًا بأشعة الشمس منتصف النهار، وباردة عمومًا في ساعات المساء والليل.

الاثنين: يستمر الطقس صحوًا ودافئًا نهارًا، فيما يعود ليصبح باردًا بشكل لافت بقية الأوقات.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا نهارًا، وتنشط الرياح ليلاً.

الأربعاء: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا يتحول إلى غائم أحيانًا باردًا نسبيًا إلى بارد، وسط توقعات بهطول الأمطار في شمالي البلاد، فيما يحتمل سقوط أمطار في المناطق الوسطى.