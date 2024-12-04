حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة

وتبقى الأجواء خريفية دافئة نهارا، وباردة في ساعات المساء، وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. واعتبارا من ساعات الظهيرة زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتبقى الأجواء خريفية دافئة نهارا، وباردة في ساعات المساء، وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء باردة في ساعات المساء وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، تبقى الأجواء خريفية دافئة نهارا، وباردة في ساعات المساء، وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتبقى الأجواء مشمسة تماما في ساعات النهار، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو ياردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.