حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة نهارا وباردة ليلا

من المتوقع أن تبقى الأجواء، اليوم الجمعة، خريفية دافئة نهارا، وباردة في ساعات المساء، وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن تبقى الأجواء، اليوم الجمعة، خريفية دافئة نهارا، وباردة في ساعات المساء، وباردة إلى شديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتبقى الأجواء مشمسة تماما في ساعات النهار، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أدنى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة. والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو خلال النهار مشمسا إلى غائم بشكل جزئي، مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية. وليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر ويسود جو بارد بشكل كبير.