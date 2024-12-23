إصابات واعتقالات باقتحامات للضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال 20 شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما حولت قوات أخرى نادي شباب مخيم الفوار إلى مركز تحقيق ميداني، بعد حملة اعتقالات واسعة في المخيم.

مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، ومواجهات أوقعت إصابات برصاص الاحتلال.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، وقرية شقبا غربي المدينة، وأحياء البالوع وأم الشرايط في مدينة البيرة، ومخيم الفوار قضاء الخليل، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها فسادا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 20 شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما حولت قوات أخرى نادي شباب مخيم الفوار إلى مركز تحقيق ميداني، بعد حملة اعتقالات واسعة في المخيم.

وسجلت 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل ضوئية، خلال اقتحامها بلدة كفر عقب.

وداهمت 5 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة حاجز "عورتا" العسكري، شرقي المدينة، قبل أن تتوجه إلى بلدة كفر قليل، فيما سمعت دوي انفجارات في محيط جبل صبيح، ببلدة بيتا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين غسان وثائر حسنين عقب اقتحام منزلهم في مدينة قلقيلية، بينما اعتقلت القوات الأسير المحرر يونس صبري القني بعد مداهمة منزله في بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

وفي طوباس شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا واحتجزت آخر، أثناء مرورهما عبر حاجز تياسير شرقي المحافظة.