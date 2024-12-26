حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة بنهاية الأسبوع

حذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يتوقع الراد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية.

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وتسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تكون دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض الفترات والمناطق خاصة الساحلية. ليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر مع جو بارد وغائم، ليلا تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.