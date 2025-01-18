حالة الطقس: بارد نسبيًا مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها

حتى الأربعاء المقبل لا يطرأ تغير هام يذكر على درجات الحرارة وتستمر أعلى من معدلاتها بقليل، ويبقى الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد في عموم البلاد.

يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وباردًا نسبيًا إلى بارد خلال ساعات نهار اليوم، السبت، خاصة فوق الجبال وباردًا خلال ساعات المساء والليل، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات.

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الأحد: يكون الطقس غالبًا غائمًا بسحبٍ على ارتفاعات عالية، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها فوق معدلاتها بقليل، ويكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد نهارًا، وأكثر برودة ليلاً.



الاثنين: لا يطرأ تغير هام يذكر على درجات الحرارة التي تستمر أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد نهارًا خاصة فوق الجبال، وغائمًا جزئيًا، وباردًا بقية الأوقات.



الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وصافيًا يتحول إلى غائم بسحب مرتفعة خلال ساعات النهار، وباردًا خلال ساعات المساء والليل.



الأربعاء: تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا قد يتحول إلى غائم وباردًا نهارًا، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يصبح الطقس أكثر برودة، وتنشط الرياح أحيانا.