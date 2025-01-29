حالة الطقس: جو دافئ نهارا وبارد ليلا

تسود أجواء غائمة جزئيا نهارا مع جو دافئ خاصة في فترة الظهيرة مع أجواء مشمسة بالعموم، وباردة نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

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وتسود أجواء غائمة جزئيا نهارا مع جو دافئ خاصة في فترة الظهيرة مع أجواء مشمسة بالعموم، وباردة نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بأكثر من 5 درجات مئوية، وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا بالنهار.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارد نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بوجه عام، لكن ستغطي السماء كميات كبيرة نسبيا من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطقـ مع جو دافئ نسبي نهارا، وبارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدل العام. ويسود جو مشمس إلى غائم نهارا.

ومع ساعات المساء والليل، يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق خاصة الجبلية العالية منها.