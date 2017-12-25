بعد تفجير سيارة يارا أبو عبلة: من يعيد الأمن والأمان ليركا؟

تسود أجواء من الغضب والاستنكار العارمين قرية يركا بمنطقة الجليل، في أعقاب تفجير سيارة بينما كانت تقودها امرأة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، السبت.

وأسفرت الجريمة عن إصابة يارا أبو عبلة (25 عاما)، بجروح وصفت بأنها حرجة، أحيلت على أثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي أعقاب الجريمة، دعا مجلس محلي يركا إلى عقد جلسة طارئة مساء أمس، الأحد، بمشاركة مديري مدارس، أعضاء مجلس، مديري أقسام، ممثلي جمهور، رجال دين وشخصيات اجتماعية.

وهيب حبيش

وأجمع المشاركون في الجلسة على استنكارهم الشديد لما شهدته يركا في الآونة الأخيرة من حوادث عنف والتي كان آخرها محاولة قتل الشابة يارا أبو عبلة، مطالبين الشرطة بالتحرك الفوري من أجل التوصل إلى الجناة ومعاقبتهم.

إلى ذلك، جرى تعيين لجنة ممثلة عن كافة أطياف يركا من أجل وضع خطوات تنديدا واستنكارا للجريمة الأخيرة.

انعدام الأمن والأمان

وقال رئيس مجلس محلي يركا، وهيب حبيش، لـ"عرب 48"، إن "ما حدث من وضع عبوة ناسفة في سيارة شابة أثناء عودتها من مكان عملها ما هو إلا تعد للخطوط الحمراء خصوصًا وأننا لم نعتد على مثل هذه الحوادث في قريتنا المعروفة بالتآخي والمحبة بين جميع مواطنيها".

وأضاف أن "هذه الأحداث البربرية التي لا تشرف مجتمعنا العربي مستنكرة ومرفوضة، وبدورنا طالبنا الشرطة بالقيام بواجبها من أجل الكشف عن هوية الفاعل كي يكون عبرة لمن لا يعتبر".

وأشار رئيس المجلس المحلي في يركا إلى أن "الشرطة بدون شك لديها الأدوات الملائمة التي تقودها إلى الجناة خصوصًا في مثل هذه الأحداث، فلو كان الحدث في تل أبيب أو غيرها لكانت قد توصلت إلى الفاعل في غضون ليلة وضحاها، ومن هذا المنطلق قمنا بتحميل الشرطة مسؤولية القيام بدورها على أكمل وجه، باعتبار أنه من حق أي مواطن أن يشعر بالأمن والأمان".

وعن الخطوات التي جرى اتخاذها في الجلسة، قال إنه "اتخذنا خلال الجلسة قرارا يقضي بإغلاق المرافق التجارية بعد الساعة الحادية عشر ليلا، بالإضافة إلى إصدار أمر بإغلاق المحلات المشبوهة التي تستقطب أناسا غير مرغوب فيهم في بلداتنا، علمًا أن رئيس السلطة المحلية لديه الصلاحية بالقيام بمثل هذه الخطوة في حال شكلت مثل هذه المحلات خطرا على المواطنين، وكذلك إعداد برنامج تثقيفي وتعليمي للطلاب في المدارس من أجل الحد من ظاهرة العنف على كافة أشكالها".

وأكد "أنه "خلال الجلسة جرى تشكيل لجنة من أجل استخلاص العبر ووضع خطوات جريئة للتعامل مع كل حدث قد تشهده القرية، فمما لا شك فيه أن الحادث الأخير لن يمر مر الكرام وسنتعامل معه بالشكل المطلوب حتى نعيد الأمن والأمان لكل مواطن في القرية. وخلال الأيام القريبة سيتم الترتيب لمسيرة احتجاجية في القرية، كما أنه من غير المستبعد الإعلان عن الإضراب العام فذلك متعلق بتوصيات اللجنة، ومن ناحيتنا سنلتزم بكل قرار يصدر عنها".

وختم حبيش بالقول إن "ظاهرة العنف باتت متفشية في مجتمعنا مع الأسف الشديد، ومن هذا المنطلق علينا ألا نتجاهل دور الأهالي في تربية أبنائهم إلى جانب دور السلطات المحلية والشرطة، وعليه لا بد من الوقوف وقفة رجل واحد من أجل القضاء على العنف والجريمة".

استنكار وخطوات

وأعرب الإمام والمأذون الشرعي في يركا، الشيخ أمين كنعان، في حديث لـ"عرب 48"، عن استنكاره لكافة مظاهر العنف بما فيها الحادثة الأخيرة التي شهدتها القرية.

وأكد أنه "تواجدنا في الجلسة الطارئة التي عقدت في المجلس المحلي، وبدورنا أعربنا عن تأييدنا لكافة الخطوات التي سيتخذونها من أجل مصلحة يركا وأهلها".