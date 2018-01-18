حزن في الطيبة: من يوقف جرائم القتل؟

يسود الحزن والغضب الشديدين الطيبة إثر جريمة قتل الشاب محمد زنديق مصاروة (27 عاما) إذ أطلق جناة النار عليه من سلاح أوتوماتيكي، وسط المدينة، مساء أمس الأربعاء.

وبعد وقوع الجريمة، استصدرت الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل الجريمة والتحقيقات الجارية وأي معلومة تدل على هوية المشتبهين، لغاية 23.01.2018. ولم تكشف الشرطة خلفية الجريمة لغاية الآن.

وعلمنا أن جنازة ضحية الجريمة ستنطلق في حوالي الساعة الخامسة مساء، من بيته إلى مسجد خالد بن الوليد للصلاة عليه، ومن ثم إلى مقبرة باب الرحمة حيث سيوارى الثرى فيها.

وعاش مصاروة في "الحارة الفوقا" أمام مدرسة ابن خلدون الابتدائية في الطيبة، وترك زوجة وطفلين صغيرين، وكان يعمل في مجال الكهرباء.

واستنكر عضو اللجنة الشعبية في الطيبة، د. حسام عازم، الجريمة، وقال لـ"عرب 48" إن "اللجنة الشعبية في الطيبة تستنكر العمل الإجرامي الذي راح ضحيته الشاب المرحوم محمد حاتم مصاروة. وإن انتشار آفة العنف في مجتمعنا أصبح أمرا خطيرا يهدد كل واحد منا".

وأضاف أنه "من واجبنا كأبناء بلد واحد أن نعمل معا لمحاربة العنف بكل أشكاله. نتوجه للسلطات المسؤولة بأن تأخذ دورها بشكل جدي ومدروس ووضع خطة عمل لمواجهة هذه الظاهرة، كما نتوجه للشرطة ونطالبها بالقيام بواجبها في محاربة العنف والجريمة".

وشدد عازم أنه "على البلدية أن تعمل لوضع خطة شاملة لمواجهة العنف في جميع المجالات والعمل على زيادة الكوادر المهنية وزيادة الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال محاربة العنف بين الشباب، ضمن توصيات اللجنة لمكافحة العنف المنبثقة عن بلدية الطيبة".

وختم عضو اللجنة الشعبية بالقول إن "واجبنا الاخلاقي والوطني والديني حماية شبابنا من كل أشكال العنف، ورفع مستوى الانتماء والعطاء لأبناء مجتمعنا. وعلى كل واحد وواحدة منا العمل بكل طاقته لمحاربة العنف والجريمة، ووضع قضية العنف في أعلى سلم اولوياتنا. ونطالب باسم أهالي الطيبة الشرطة أن تعمل بشكل جدي للقبض على المجرم وتقديمه بأسرع ما يمكن للمحكمة، كما نطالب أهالينا بالطيبة التحلي بالصبر وعدم الانجرار والتهور وتوسيع دائرة العنف".

هذا، وشهدت الطيبة في العام الماضي 6 جرائم قتل سقط فيها: عصام مصاروة قتل في تل أبيب، نادية برانسي قتلت برصاصة طائشة في ساحة بيتها، محمد زبارقة قتل في جريمة إطلاق نار في اللد، فاتح بريمي قتل إثر اعتداء عليه في الضفة الغربية، أحمد رايق ياسين قتل في جريمة إطلاق نار في أم الفحم ونزيه مصاروة قتل في جريمة إطلاق نار بالطيبة.