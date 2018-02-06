جديدة المكر: أكثر من 20 ألف نسمة بدون فرع بريد

تسود أجواء من الاستياء والتذمر العارمين بين صفوف المواطنين في قرية جديدة المكر، في أعقاب إغلاق فرع البريد منذ يوم الخميس الماضي.

وعلى أثر ذلك، يضطر المواطنون للسفر إلى مدينة عكا من أجل إتمام معاملاتهم في الوقت الذي لم يتلقوا فيه أي سابق إنذار من قبل إدارة الفرع في بلدتهم.

وبهذا الصدد، ذكر نمر عطية من قرية جديدة المكر، لـ"عرب 48"، "أننا لطالما عانينا من عدم تقديم الخدمات المطلوبة في فرع البريد وكنا نطالب بتحسينها غير أن ذلك لم يتحقق، إلى أن فوجئنا يوم الخميس الماضي بإغلاق الفرع ووضع لافتة كتب عليها بأنه مغلق بسبب أعمال ترميمات".

وأضاف "تواجدت بالأمس عند الفرع وفوجئت بوصول سيارات تابعة لسلطة البريد إليه، حيث قام عدد من العاملين بتفريغه من محتوياته، وعند استفساري عن الموضوع قال لي أحدهم بأن الفرع قد أغلق وعلينا التوجه إلى عكا من أجل إتمام أي معاملة".

وتساءل "كيف من الممكن إغلاق فرع بريد يقوم بخدمة 22 ألف مواطن دون أي مراعاة لنا خصوصًا لكبار السن والمقعدين؟، كيف لنا أن نحرم من الحصول على مثل هذه الخدمات المشروعة؟".

وحمل عطية "إدارة فرع البريد مسؤولية الاستهتار بعقول المواطنين بعدما ادعت بأن الفرع يخضع لأعمال ترميم قبل أن يتضح فيما بعد غير ذلك".

ودعا "الجهات المسؤولة العمل على إعادة فتح البريد بأسرع وقت ممكن، فمن غير المعقول أن يتم تهميشنا بهذا الشكل وأن نعطل عملنا من أجل السفر إلى عكا لإتمام معاملاتنا هناك".

وختم عطية بالقول إن "قرار إغلاق فرع البريد هو كارثة بحد ذاتها، وعليه لا بد من أصحاب الشأن التدخل والقيام بالخطوات القانونية المطلوبة التي من أجلها إعادة فتح فرع البريد".

وقال مهند نجم الذي شغل منصب مدير فرع البريد حتى نهاية العام 2017، إنني "توليت مهام إدارة فرع البريد في جديدة المكر مدة 7 سنوات، وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي قررت الاستقالة والتي دخلت حيز التنفيذ مع نهاية العام المنصرم".

وأضاف أن "قرار الاستقالة نابع من عدم تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين في جديدة المكر خصوصًا وأن الحديث يدور عن بلدتين يسكنهما أكثر من 20 ألف نسمة، كما من منطلق عدم استعداد سلطة البريد تخصيص ميزانيات ودعم الفروع في البلدات العربية".

وتابع أنه "بعد توجهات عديدة قمت بها من أجل تحسين الخدمة وبعدما لم أتلق أي تجاوب من قبل سلطة البريد، قررت الاستغناء عن إدارة الفرع من منطلق الحفاظ على العلاقة الوطيدة التي تجمعني بالمواطنين وحتى لا أكون شريكا في عدم نجاعة عمل الفرع".

وأشار إلى أن "ما أعلمه هو أن إدارة منطقة الشمال بسلطة البريد أعلنت عن مناقصة لتعيين مدير جديد للفرع، وبالفعل تم ذلك مع بداية العام الجديد، وعليه فإن توقف عمله وعدم تقديم الخدمات للمواطنين أمر مستغرب وغير معقول".

وختم نجم بالقول إن "المسؤول عن إعادة فتح فرع البريد هي إدارة منطقة الشمال المتواجدة في الكريوت، وعليه لا بد من اتباع وسائل ضغط قانونية معينة من أجلها إعادة الأمور إلى نصابها".

وبدوره، قام "عرب 48" بالاتصال هاتفيا بإدارة فرع البريد في جديدة المكر للحصول على تعقيبها حول أسباب إغلاق الفرع، غير أنها رفضت ذلك في الوقت الحالي، وبدورنا سنقوم بنشر أي تعقيب فور وصوله إلينا.