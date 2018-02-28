الناصرة: التماس ضد البلدية ورئيسها على خلفية ميزانية للشرطة

قدم المحامي عمران خطيب باسم عضو بلدية الناصرة عن قائمة "شباب التغيير" أشرف محروم، التماسًا لمحكمة العمل اللوائية بالناصرة، أول من أمس الإثنين، على "قرار تعيين بلدية الناصرة، صبيح ملحم، مسؤولًا عن الأمن والأمان في الشرطة بالمدينة".

وقال عضو بلدية الناصرة، أشرف محروم، إنه لن يصوّت في جلسة المجلس البلدي في الثاني عشر من شهر آذار/ مارس المقبل لصالح اقتراح ميزانية البلدية ما لم يوافق رئيس البلدية، علي سلاّم، على إلغاء وجود الشرطة بالمدينة وتحويل الميزانية المقررة لها إلى نوادي الأحياء.

عمران خطيب

وقال المحامي عمران خطيب، لـ"عرب 48" إن "عددا من أعضاء وكتل البلدية قدموا التماسًا للمحكمة، على قرار تعيين المدعو صبيح ملحم مسؤولًا عن الأمن والأمان، جاء ذلك عَقِب اطلاعنا على سِجِل ملحم الجنائي الذي يفيد بتورطه سابقًا بقضية عنف".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن يُعيّن من له سوابق جنائية بهذا المنصب، وعلى علي سلّام أن يعيد النظر بالقرار، فهو لا يسمع لأًحد أبدًا، ويفعل ما يحلو له، وحتى المستشار القضائي للبلدية، زهير نعرة، رفض تمثيل البلدية في المحكمة نظرًا لموقفها الضعيف ولأنه غير مقتنع بقرار التعيين، فماذا يقال بعد ذلك؟".

وختم خطيب حديثه بالقول إن "هناك جلسة للمحكمة في الثامن من آذار/ مارس القادم، وكلنا أمل أن تستجيب المحكمة لالتماسنا وتبطل قرار التعيين غير المنطقي".

سالم شرارة

في المقابل، عقّب مساعد رئيس بلدية الناصرة، سالم شرارة، لـ"عرب 48"، أنه "لا نفهم سبب الالتماس، فنحن لا ننكر تورط ملحم بقضية جنائية منذ 10 سنوات مضت، ووفقًا للقانون انتهت المدة القانونية لمنعه من الترشّح والآن يحق له الترّشح بشكل طبيعي".

وأضاف أن "بلدية الناصرة تنظر بعين القانون على أي قرار يصدر من قبلها، وترشح وتعيين ملحم قانوني 100%، وأستغرب القضية التي قاموا بتقديمها، حتى الوزراء هناك منهم من يحفل سجلهم الجنائي بالقضايا، ولكن هناك قانون يسمح لهم بالترشح بعد مرور المدة القانونية، وهذا ينطق على أي شخص، كما أن التعيين كان بحضور لجنة مكونة من أعضاء الإدارة ومراقب البلدية والمستشار القضائي للبلدية، وجميعهم يقرّون بقانونية التعيين".

وأكد مساعد رئيس بلدية الناصرة أن "هناك جلسة للمحكمة في الشهر القادم، وبلدية الناصرة تقبل أي قرار صادر منها، سواء كان بإيقاف القرار أو العكس، ولن نخرج عن القانون وأمر المحكمة".

وحول رفض المستشار القضائي تمثيل البلدية في المحكمة، قال شرارة، إنه "لا يمكنني التعقيب على ذلك فليس لي علم بالأمر، ولكن الترشح والتعيين كان بحضور المستشار أصلًا".