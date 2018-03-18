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جرائم القتل: 6 ضحايا عرب منذ مطلع العام

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 14:43

جرائم القتل: 6 ضحايا عرب منذ مطلع العام
ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

قُتل 6 مواطنين عرب منذ في جرائم قتل مختلفة مطلع العام الجاري 2018 آخرهم الشاب ربيع فريج (29 عاما) الذي قُتل ظهر أمس، السبت، جراء تعرضه لإطلاق النار من سيارة عابرة ومن مسافة قصيرة على الشارع الرئيسي لكفر قاسم، ليضافوا إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين قتلوا في السنوات الأخيرة.

وتشهد البلدات العربية في أراضي الـ48 ارتفاعا خطيرا في العنف والجريمة، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع، والعجز عن محاربتها واجتثاثها من المجتمع العربي في البلاد.

وبدأ نزيف الدم يوم 4.1.2018، حينما قتل سامر عواد (33 عاما) من يافة الناصرة إثر تعرضه لجريمة طعن، وفي أعقاب ذلك قدمت لائحة اتهام ضد شابين بالضلوع في الجريمة.

وفي قرية زلفة، قتل أسعد أمارة في جريمة إطلاق نار يوم 12.1.2018، على أثرها قدمت لائحة اتهام ضد صهره (زوج ابنته) على خلفية ضلوعه في الجريمة.

وفي مدينة الطيبة، قتل الشاب محمد زنديق مصاروة (25 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار يوم 17.1.2018، دون الإبلاغ عن فك رموز الجريمة.

وفي مدينة الطيرة، قتل قصي سلطان (40 عاما) بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار يوم 25.1.2018، دون الإبلاغ عن فك رموز الجريمة حتى الآن.

وفي مدينة اللد، قتل مصطفى الأطرش من قرية حورة بمنطقة النقب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار يوم 29.1.2018، دون الإبلاغ عن فك رموز الجريمة.

وفي مدينة كفر قاسم، أقدم جناة في وضح نهار أمس، السبت، على إطلاق النار نحو ربيع فريج (29 عاما) ليردوه قتيلا، وصدر فيما بعد أمر حظر نشر حول مجرى التحقيق وهوية المشتبهين الضالعين في الجريمة.

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أسعد أمارة
مصطفى الأطرش
محمد مصاروة
قصي سلطان
ربيع فريج
سامر عواد

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#أراضي الـ48

من عرب 48

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