المثلث الجنوبي: 8 جرائم قتل قُيدت ضد مجهول!

يُستدل من المعلومات المتوفرة أنه وقعت في منطقة المثلث الجنوبي منذ مطلع العام الجاري 8 جرائم قتل دون توجيه اتهامات تذكر.

وفي السياق، مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الثلاثاء، أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبهين الضالعين في جريمة قتل الشاب عبد السلام عذبة (29 عاما) من مدينة قلنسوة.

وبموجب القرار فإن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية 28.06.2017.

وقُتل عبد السلام عذبة في جريمة إطلاق نار حيث وجه القاتل النار عليه من مسافة قريبة أمام مدخل بيته، وأصيب بجروح حرجة توفي متأثرا بها مساء يوم السبت الموافق 26.05.2018.

وقتل الشاب ربيع فريج (29 عاما) من مدينة كفر قاسم بتاريخ 17.03.2018، إثر تعرضه لإطلاق النار من سيارة عابرة ومن مسافة قصيرة على الشارع الرئيسي لكفر قاسم، في حين استصدرت الشرطة أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات في ملف الجريمة.

وأعلنت الشرطة قبل ثلاثة أسابيع أنها اعتقلت 4 مشتبه بهم، في إشارة إلى تطورات شهدتها التحقيقات في الملف، إلا أنه ومنذ "التطورات" تلك لم يُكشف عن أي أمر.

وفي مدينة الطيبة، قُتل الشاب محمد زنديق مصاروة (25 عاما) في جريمة إطلاق نار يوم 17.1.2018، دون الإبلاغ عن فك رموز الجريمة أو اعتقال مشتبه بهم، لغاية الآن.

وفي مدينة الطيرة، قُتل قصي سلطان (40 عاما) بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار بتاريخ 25.1.2018، دون الإبلاغ عن فك رموز الجريمة حتى الآن، ليبقى الملف ضد مجهول بعد أن اعتقلت الشرطة عددا من المشتبه به وأطلقت سراحهم لاحقا.

ويوم 31.03.2018 أطلق جناة النار على الشاب مكرم جابر (29 عاما) من مدينة الطيبة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على أثرها.

واستصدرت الشرطة أمر حظر نشر، المرة تلو الأخرى، على تفاصيل التحقيقات في الجريمة، واعتقلت مشتبها به ثم أطلقت سراحه دون الإبلاغ عن معتقلين آخرين في الملف لغاية الآن.

ووقعت جريمة قتل الشاب علي عامر (28 عاما) من كفر قاسم، مساء الثلاثاء الموافق 01.05.2018، في انفجار سيارة بوسط البلاد على شارع رقم 40 بكفر سابا، ولا يزال أمر حظر النشر يسري على التحقيقات في الجريمة دون الإبلاغ عن معتقلين.

ولا يزال الغموض يخيّم على جريمة قتل الشابة زبيدة منصور (19 عامًا) من مدينة الطيرة بتاريخ 10.05.2018، ولم تعرف الخلفية والمجرم والتفاصيل لغاية الآن.

واستصدرت الشرطة أمر حظر النشر على تفاصيل الجريمة دون الكشف عن ملابساتها والقتلة المجرمين.

كما قُتل الشاب كرم سلطان (21 عامًا)، مساء 29.04.2018، في جريمة إطلاق نار وقعت بالطيرة، ولم تعرف خلفيتها لغاية اليوم، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبه به أو أكثر.

وتتكرر جرائم القتل ومظاهر العنف بشكل مقلق، في حين أعرب المواطنون العرب في المثلث الجنوبي عن غضبهم الشديد إزاء تخاذل الشرطة وعدم توفيرها الأمن والأمان لهم، وأشاروا إلى عدم محاربتها للعنف والجريمة بصورة جدية.