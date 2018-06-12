مصرع 36 عربيا في حوادث الطرق منذ مطلع 2018

لقي 36 مواطنا عربيا في أراضي العام 48 مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2018.

ويُستدل من معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا إلى المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن أكثر من قتيل سقط في حوادث الطرق أسبوعيا، خمسة منهم لقوا مصارعهم في الأسبوعين الماضيين.

وبحسب المعطيات فإنه منذ بداية العام 2018 لقي 135 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد، أي بمعدل 6 قتلى أسبوعيا.

كما أشار التقرير إلى أن 72 سائقا من المجتمع العربي تورطوا في حوادث طرق قاتلة، بما في ذلك شخص واحد على الأقل قُتل، من بينهم 27 من السائقين الشباب حتى سن 24 عاما.

الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ مطلع العام:

*مقتل ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل، ﻣﻦ الفئة العمرية 0-14 عاما ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﻮادث الطرق ﻣﻨﺬ مطلع اﻟﻌﺎم، مقتل واحد منهم في الأسابيع الثلاثة الماضية.

*مقتل 13 شابا، من الفئة العمرية 15-24 عاما من المجتمع العربي، منذ بداية العام في حوادث الطرق، قُتل اثنان منهم في الأسبوعين الماضيين.

*مقتل شخص واحد من كبار السن، من الفئة العمرية 65+ عاما من المجتمع العربي، في حادث الطرق منذ مطلع العام.

*مقتل سبعة أشخاص من المشاة من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام.

*مقتل 17 سائقا من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام، ستة منهم من السائقين الشباب حتى سن 24 عاما.

*72 سائقا من المجتمع العربي تورطوا في حوادث الطرق القاتلة، 27 منهم من السائقين الشباب حتى سن 24 عاما.

*مقتل ستة من راكبي الدراجات النارية من المجتمع العربي منذ مطلع العام، قتل أحدهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وتستوجب هذه المعطيات أن تقوم السلطات المعنية بوضع موضوع الأمان على الطرق وعودة مستخدمي الشوارع إلى بيوتهم بسلام على رأس سلّم أولويّات العمل.

كما أنه على السلطات أن تعمل على تحسين البُنى التحتيّة للشوارع الخطِرة في المجتمع العربيّ وفي جميع أنحاء البلاد، لضمان عودة المواطنين إلى بيوتهم سالمين.