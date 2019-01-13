7 ضحايا عرب في حوادث الطرق منذ مطلع العام

لقي 7 أشخاص من البلدات العربية في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2019.

وبالإضافة إلى مصرع صالح نايف هيب (62 عاما) من قرية الزرازير أمس، السبت، إثر انقلاب سيارته في شارع 7513، قرب بسمة طبعون، فقد لقي الشاب سعيد أسعد (25 عاما) من قرية كسرى في منطقة الجليل الأعلى، مصرعه فجر، أمس، في حادث طرق وقع قرب قرية دير الأسد.

كما لقي الشابان شادي خير (29 عاما) وتيمور خطيب (26 عاما) من قرية بيت جن في الجليل الأعلى مصرعيهما في حادث طرق وقع قرب مدينة حيفا فجر أول من أمس، الجمعة، فيما لقي الشاب أديب أكرم سليماني (25 عاما) من قرية منشية زبدة مصرعه، يوم الخميس الماضي، في حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع رقم 40، قرب مدينة "كريات غات" جنوبي البلاد.

ولقي الشاب مجدي زياد أبو علو (27 عاما) من قرية معاوية في منطقة وادي عارة، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق على شارع رقم 6 بالقرب من كفر قرع، صباح الأربعاء الماضي.

وفي يوم الأحد الماضي، لقيت الشابة ضياء موسى صالح كنعان (25 عاما) من مدينة طمرة مصرعها، متأثرة بجروحها الخطيرة، التي أصيبت بها في حادث طرق وقع على شارع 70 عند مفرق متنزه طمرة، فيما أصيب آخران بجروح متوسطة.

وحذرت الجهات المختصة من وقوع حوادث الطرق في ظل أجواء الطقس العاصفة في هذه الأيام، ودعت إلى توخي الحيطة واتخاذ أقصى درجات الحذر خلال قيادة المركبات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن 315 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام الماضي 2018، مقارنة بـ362 ضحية في العام الذي سبقه 2017، وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في ذات العام 95 ضحية مقابل 116 ضحية في العام 2017، ما يشير إلى انخفاض في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، مؤخرا.

وبلغ عدد المصابين بإصابات خطيرة وبالغة من المجتمع العربي في حوادث الطرق في العام 2018، 417 إصابة، بنسبة 26% من مجمل الإصابات البالغة في البلاد.